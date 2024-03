Calcio, finalmente rinasce la Serrese: sarà iscritta al prossimo Campionato

Dopo quasi un decennio di silenzio, nel quale si è sentita la mancanza di una realtà calcistica che ha segnato la storia del calcio nella cittadina della Certosa, riemergono i germogli nel mondo del pallone. A favorire un percorso di rinascita ci hanno pensato i promotori di un’iniziativa volta a stimolare tutti coloro che “hanno a cuore le sorti dello sport”. Nelle scorse settimane, su loro spunto, è stata formulata una precisa riflessione: “da alcuni anni Serra San Bruno non è più presente nel panorama calcistico regionale. La Serrese degli anni ‘50, la Polisportiva degli anni ‘60, la Serrese del ‘73, sono ormai un ricordo che vive nella memoria di una tifoseria più o meno anziana, che tuttavia non si rassegna e sollecita un rilancio del calcio nella nostra città. Ci proponiamo – hanno affermato gli esponenti della vecchia società – di portare avanti iniziative utili e coinvolgenti per far risvegliare entusiasmi mai sopiti e, quindi, una società che sia degna continuatrice di un esaltante passato calcistico”.

A tale invito ha risposto un nutrito gruppo di imprenditori commerciali e professionisti che hanno dato la loro disponibilità a sostenere il progetto: da qui è nata l’Associazione sportiva dilettantistica Serrese 1973.

Lo scorso 20 marzo l’Atto costitutivo e lo Statuto sono stati registrati presso l’Agenzia dell’Entrate come prevede la normativa per le Società Calcistiche Dilettantistiche ai fini dell’affiliazione al CONI.

L’obiettivo è ora quello di “coinvolgere più persone possibili e verificare nello stesso tempo chi effettivamente ha a cuore le sorti dell’Asd Serrese 1973” al fine di costruire una “società solida e duratura per conquistare qualcosa di importante per la città di Serra San Bruno”.

L’Asd Serrese 1973 sarà “regolarmente iscritta al prossimo Campionato calcistico regionale” con l’ambizione di dare vita ad una squadra che faccia riaccendere la fiaccola della passione calcistica, che regali emozioni e soddisfazioni ai tifosi e che porti in alto il nome di Serra San Bruno.