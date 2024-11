Calci alla vetrata del centro commerciale di Vibo e minacce al personale di vigilanza: foglio di via per un uomo

A seguito dell’attività della Polizia di Stato finalizzata alla prevenzione ed alla repressione di condotte violente e di turbamento dell’ordine e della sicurezza pubblica, nei giorni scorsi sono state emesse diverse misure di prevenzione. In particolare il questore di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti, sulla base di un’istruttoria posta in essere dalla locale Divisione Anticrimine, guidata da Domenico Lanzaro, ha adottato due divieti di ritorno nei confronti di altrettanti soggetti

Nello specifico, il primo è stato adottato nei confronti di una persona che, a seguito di controllo operato dai poliziotti del Posto Fisso di Polizia di Tropea, è stata trovata in possesso di un’arma bianca. La persona, alla luce degli accertamenti eseguiti e del provvedimento che lo ha colpito, non potrà fare ritorno nel Comune di Tropea per un anno.

Il secondo foglio di via obbligatorio ha riguardato, invece, un soggetto che nei giorni scorsi aveva sferrato calci contro la vetrata di un ingresso del centro commerciale del Comune di Vibo Valentia, inveendo e minacciando il personale della vigilanza ivi presente, nonché gli stessi poliziotti della Squadra Volante della Questura, intervenuti per riportarlo alla calma. Il destinatario non potrà fare rientro nel Comune di Vibo Valentia per un periodo di tre anni.

È stato inoltre emesso un “Daspo fuori contesto”, provvedimento con il quale viene impedito l’accesso a manifestazioni sportive a soggetti che si siano resi responsabili di taluni gravi reati – realizzati al di fuori del contesto sportivo – allo scopo di impedire che gli stessi possano riprodurre condotte illecite e/o violente anche all’interno degli stadi, con possibili gravi ripercussioni sull’ordine e la sicurezza pubblica.

La misura, della durata di due anni, è stata adottata nei confronti di un soggetto deferito alla competente Autorità giudiziaria per il reato di cui all’art. 4 della Legge 110/75, poichè trovato in possesso di uno strumento da taglio, abilmente occultato all’interno del bagagliaio dell’autovettura con cui viaggiava, a seguito di controllo operato da personale in servizio presso il Commissariato di PS di Serra San Bruno.

Infine, sono stati inoltre emessi da parte del Questore due provvedimenti di Avviso Orale nei confronti di due soggetti che, reiterando condotte delittuose, sono stati formalmente avvisati a cambiare condotta ed adottare, per il futuro, un comportamento conforme alla legge. In particolare, uno dei due soggetti aveva partecipato ad una rissa in una piazza di Tropea durante la “movida”.