“Calabria sul podio per la benzina più cara d’Italia”: il decalogo del Codacons

“La Calabria è sul podio! Siamo preceduti solo da Liguria e Trentino. Un triste primato, ovvero quello tra le regioni dove la benzina costa di più. Ben 30 centesimi al litro sopra la media nazionale. E, se siamo costretti a spendere di più per il pieno, bisognerà ridurre le spese su altro… ma questa impennata dell’oro nero, produrrà un effetto a catena sui prezzi al dettaglio, determinando rincari in tutti i settori, a partire da quello alimentare”.

A segnalarlo è il Codacons, che rileva come gli aumenti incidano sulla vita quotidiana dei cittadini.

“Infatti questa inarrestabile corsa dei carburanti – afferma il Codacons – si farà sentire sul bilancio dei calabresi, visto che porterà ad un rincaro generalizzato dei prezzi al dettaglio e, per quanto attiene i generi alimentari, produrrà un aumento dei prezzi pari al 3%. Praticamente un aumento annuo di 60 euro a famiglia. Sul prezzo dei beni, infatti, andranno a pesare le maggiori spese per il trasporto dal luogo di produzione a quello di vendita. I costi della logistica, infatti, incidono fino al 35%, ad esempio, per i prodotti ortofrutticoli. Ma anche carne, latticini, surgelati e tutti i prodotti che ogni giorno viaggiano su strada per raggiungere le nostre tavole. E a rischio sono anche i listini di bar e ristoranti”.

INUTILI ACCISE

A fronte di questa vera e propria emergenza, il Codacons invita il Governo ad eliminare le accise, cioè quelle tasse il cui scopo è servirsi degli automobilisti come un bancomat.

A tal proposito ricorda che “tra le imposte figura ancora il finanziamento per la guerra di Etipia del 1935, e più in generale tra tutte le accise paghiamo 73 centesimi ogni litro di benzina e 62 centesimi per il gasolio (più Iva). In totale 1 euro a litro per la verde e 0,75 per il diesel…una follia”.

MANGIA CALABRESE

In attesa della riduzione delle accise il Codacons invita i calabresi a scegliere prodotti locali e di stagione che non devono percorrere grandi distanze per arrivare sulle tavole.

“Consumare i prodotti calabresi e di stagione – sostiene Francesco Di Lieto del Codacons – senza subire i condizionamenti della grande distribuzione e preferire la spesa dal produttore, può aiutarci non solo valorizzare la ricchezza culturale e favorire l’economia locale, ma anche a far quadrare il bilancio familiare.

Infatti se scegliamo i prodotti a km-zero possiamo sperare di portare sulle nostre tavole prodotti più freschi ed abbattere i costi di trasporto”.

IL DECALOGO

“Ovviamente – spiega il Codacons – per cercare di far quadrare i bilanci è necessario autoridurre i consumi di carburante”. Fermo restando il consiglio di non utilizzare l’auto quando è possibile e ricordando che tale rinuncia comporta benefici sia alla salute che all’ambiente, il Codacons ha stilato un decalogo per evitare di mandare in fumo i soldi.