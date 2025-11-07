Sabato 8 novembre la Calabria in scena a “Ballando con le Stelle” in prima serata su Rai 1. La regione sarà raccontata in due diversi momenti dello show di Milly Carlucci, con un viaggio per immagini che descriverà le meraviglie del territorio, e con una clip dedicata alla splendida piazza Duomo di Reggio Calabria, dominata dalla maestosa cattedrale metropolitana di Maria SS. Assunta, sulla quale una coppia di ballerini si esibirà in danze standard.

L’iniziativa é realizzata nell’ambito della convenzione tra Rai Com e Regione Calabria – dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission.

Al termine della sfida tra le Stelle andrà in onda la quarta puntata di “Ballando On The Road”.

A introdurre le esibizioni dei concorrenti in studio, le immagini di un panorama da sogno a Praia a Mare, un tramonto a Tropea.

A rappresentare lo splendore della Calabria nel corso della gara saranno Punta Cannone sulla costa ionica, i ruderi a Brancaleone, gli esterni del teatro Politeama di Catanzaro, il castello ducale di Corigliano, il teatro Alfonso Rendano di Cosenza.

E ancora l’esterno dell’abbazia Pathirion di Rossano Calabro, la piazza del Cannone a Tropea, una faggeta della Sila, simbolo di biodiversità e un romantico notturno a Praia a Mare.