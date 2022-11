Calabria e intrattenimento: quali sono i giochi di carte tipici?

I giochi di carte rappresentano una tradizione ormai radicata da decenni in tutta Italia, soprattutto nelle zone meridionali. Anche in Calabria, nonostante l’assenza di un tipico mazzo regionale, è possibile individuare alcuni giochi locali che vengono praticati più frequentemente rispetto ad altri. A dispetto dell’avvento del digitale, che ha fornito nuova linfa ad altre attrazioni, comprese quelle americane che avevano già attecchito da noi, in Calabria, come in Campania e in Sicilia, alcuni specifici giochi rimangono intramontabili e contribuiscono ad alimentare il folklore locale. Le carte utilizzate più di frequente allo scopo sono quelle napoletane, le più diffuse tra quelle regionali. Si tratta di mazzi risalenti a diversi secoli fa, come suggeriscono anche i vestiari dei personaggi raffigurati. Questi mazzi si compongono di 40 carte, vale a dire 10 per ogni seme. Ogni seme presenta 3 figure: la donna, il cavallo e il re, ma a differenza di quanto accade nel Sette e mezzo o in attrazioni simili, non ricoprono un ruolo determinante tra i più classici giochi di carte calabresi, vale a dire la Calabresella, lo Scippa core e il Patruni e Sutta.

La Calabresella

La Calabresella forse il più famoso dei giochi di carte nei quali ci si può imbattere a Catanzaro e dintorni. In buona sostanza, può essere visto come una variante particolare del Tressette. I giocatori possono essere al massimo 7, ognuno con un proprio appellativo: “terziglio”, “quartiglio”, “quintiglio” e via dicendo. I partecipanti devono dividersi tra loro tutte le carte del mazzo e possono decidere se giocare da soli o in coppia. I punteggi sono praticamente gli stessi del Tressette. Decifrare le regole specifiche della Calabresella, però, appare alquanto proibitivo, in quanto lo stesso Tressette non possiede di per sé un regolamento universale e viene rivisitato continuamente da nord a sud. In genere, a vincere è chi arriva per primo al punteggio stabilito a inizio partita, che solitamente è di 21, 31 o 41 punti.

Il Patruni e Sutta

Il Patruni e Sutta (“Padrone e Sotto” in dialetto calabrese) è un gioco molto più complesso, che può coinvolgere 4, 6 od 8 giocatori. La peculiarità di questo gioco risiede in primis nella sua duplicità: in una prima fase, infatti, si gioca un’ordinaria partita di Briscola per determinare a chi spetteranno i ruoli di “Sutta” e “Patruni” nella seconda: “Sutta” e “Patruni” saranno infatti coloro che avranno totalizzato i due migliori score. “U Sutta” deve indicare un giocatore che dovrà seguire una penitenza e “U Patruni” sarà libero di accettare o rifiutare la proposta; se i due appartengono a due squadre differenti, potrebbe seguire un dibattito per arrivare ad un punto di incontro. Per tradizione, chi perde a questo gioco offre da bere agli altri. Ovviamente questo come gli altri gode di una bassissima popolarità tra il grande pubblico, ormai abituato a giochi di carte che potremmo definire mainstream. In una lista di casino online che descrive l’offerta dei vari operatori si capisce come oggi agli utenti del web vengano proposti sistematicamente poker, blackjack, baccarat e altri giochi famosi in tutto il mondo. Va da sé che attrazioni come Il Patruni e Sutta non possono essere riprodotte online, ma a maggior ragione riescono a risultare caratteristiche e grazie alla loro unicità continuano ad esistere nel microcosmo dell’intrattenimento locale.

Lo Scippa core

Lo Scippa core, talvolta conosciuto anche come “Crepa core”, richiede di provare a ottenere ogni carta disposta sul tavolo, tirando a turno la propria carta in modo del tutto casuale. Le carte più importanti del gioco sono gli assi, i 2 e i 3, che indicano il numero di carte che il partecipante chiamato ad agire subito dopo dovrà giocare. Sulla falsariga di quanto avviene nella Scopa, chi ha effettuato l’ultima presa guadagnerà tutte le altre carte rimaste se nessun giocatore riuscirà a prenderle. Se si resta senza carte si viene esclusi dalla partita, mentre la vittoria va a chi riesce a impossessarsi anche delle carte degli avversari.