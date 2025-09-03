Calabria di pupari e popolo sotto scacco dei nani: l’affondo di Scopelliti

C’è stato un tempo in cui la Politica pretendeva rispetto. Oggi si accontenta della sopravvivenza. E così la Calabria, invece di vivere il presente come sfida, consuma il proprio destino come commedia di quart’ordine, recitata da nani senza statura e senza parola.

In questo deserto di prospettive, la voce di Giuseppe Scopelliti, in una sera di fine estate a Bova Marina, torna a scuotere un dibattito che la mediocrità dominante avrebbe preferito sopito. Tra il pubblico, non è passata inosservata la presenza di Franco Sarica, ginecologo, in passato assessore comunale a Reggio Calabria e oggi in predicato di misurarsi nella competizione elettorale regionale di ottobre: un dettaglio che conferisce ulteriore peso politico alla cornice dell’incontro, moderato dalla giornalista Monia Sangermano e introdotto dal sindaco della cittadina jonica, Andrea Zirilli.

Non è questione di nostalgia, ma di constatazione: “Alla Regione nessun presidente è mai sopravvissuto”. E non per difetto di capacità, ma per la regia di meccanismi puntuali di delegittimazione che, al netto del cambio delle regole del gioco, mantengono intatto il degrado.

Lo ha ribadito con fermezza l’ex presidente, denunciando senza infingimenti la paralisi di un ceto politico che da quarant’anni invoca infrastrutture alternative al Ponte, ma per vent’anni – vent’anni interi di governo effettivo – non ha mosso un dito per realizzarle. Una sequenza grottesca che, se non fosse tragica, basterebbe a inchiodare alla berlina gli ipocriti di professione.

Eppure, oggi il vento sembra spirare in altra direzione. “C’è un’attenzione particolare del ministro Salvini”, ha sottolineato Scopelliti, “e la Calabria deve saperla cogliere”. Non una concessione, ma un dovere verso un popolo stremato dall’attesa.

Significative, ai fini del confronto, le parole dell’avvocato Gianluca Nucera, il quale ha ricordato come Scopelliti sia stato condannato in base al dogma del “non poteva non sapere”, relegato – con onestà intellettuale – alla sfera delle ipotesi. Ipotesi, appunto, non certezze. Eppure, altri amministratori, inchiodati da fatti incontrovertibili, sono stati assolti in Cassazione. Una discrasia che, per un garantista autentico come Nucera, non può che rappresentare motivo di soddisfazione sul piano del principio, ma lascia intatta la disparità di trattamento, l’asimmetria bruciante di un sistema che premia alcuni e condanna altri secondo logiche che con la giustizia hanno ben poco a che spartire.

Il dato politico che emerge con forza, allora, diventa ancora più chiaro: la gente, al netto dei giudizi di carta bollata, continua a riconoscersi in Scopelliti perché, semplicemente, “trasmette sicurezza”. È questa la frase che egli stesso ha raccolto più volte, ed è questa la chiave che restituisce misura al presente: i cittadini cercano guida, forza, affidabilità. Tutto ciò che gli attuali inquilini del proscenio non riescono nemmeno a simulare.

Il resto è un panorama di desertificazione: mancano, come ha avuto modo di sottolineare il già presidente della Regione, i luoghi del confronto, gli spazi della formazione, le officine del dibattito. La politica, svuotata di contenuti, si riduce a gestione spicciola, a teatrino di comparse. Non stupisce allora che a far presa sia la memoria di una stagione in cui, con tutti i suoi limiti, la politica era ancora capace di incarnare leadership e visione.

Il messaggio, dunque, è netto: la Calabria non può più permettersi di restare sotto il giogo di “inetti ed incapaci”. E se c’è chi tenta ancora di confondere le carte, il richiamo di Scopelliti – tra carisma e combattività – è destinato a farsi strada. Perché la politica, quella vera, non sopporta il vuoto. E prima o poi, come la natura, lo riempie.