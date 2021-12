Calabria a rischio “zona gialla”: il bollettino del 5 dicembre

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1461414 (+3.808). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 94575 (+228) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 480 (17 in reparto, 10 in terapia intensiva, 453 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11871 (11704 guariti, 167 deceduti)

– Cosenza: CASI ATTIVI 2006 (75 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1926 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 28107 (27427 guariti, 680 deceduti)

– Crotone: CASI ATTIVI 230 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 226 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8950 (8830 guariti, 120 deceduti)

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1999 (42 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1953 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 31724 (31301 guariti, 423 deceduti)

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 465 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 457 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7233 (7126 guariti, 107 deceduti).