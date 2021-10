Calabria. 15enne in scooter morto investito dall’auto dello zio

Il pomeriggio di ieri, mercoledì, è stato funestato in Calabria dalla tragica scomparsa di un ragazzo di soli 15 anni, P.B., deceduto a causa delle ferite riportate nello scontro frontale con un’automobile.

Fatale l’impatto tra lo scooter in sella al quale si trovava la giovanissima vittima ed il veicolo guidato da uno zio. Lo schianto è avvenuto in località Fravitta di San Sosti, in provincia di Cosenza. Il quadro clinico del ragazzo è apparso subito estremamente critico al personale sanitario del 118 intervenuto sul luogo dell’incidente stradale insieme ai Carabinieri. P.B. è spirato mentre veniva trasportato presso l’ospedale cosentino “Annunziata”.