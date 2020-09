Calabretta guiderà Sorical: nominato commissario dall’Assemblea degli azionisti

L’Assemblea degli azionisti della Sorical, in seduta straordinaria, ha nominato l’avvocato Cataldo Calabretta commissario liquidatore della Sorical, su indicazione del socio Regione, in sostituzione di Luigi Incarnato.

Cataldo Calabretta, classe 1977, è nato a Cirò Marina in provincia di Crotone. È avvocato e docente universitario di diritto dell’informazione, corso di laurea in Giurisprudenza (Unical, Università della Calabria – Ecampus di Novedrate). È dottore di ricerca in “Impresa, Stato e Mercato”, conseguito presso il Dipartimento Giuridico dell’Università della Calabria con specializzazione in Diritto Privato. Ha frequentato il Corso di Specializzazione ISDACI di Milano “per esperto in affari legali d’impresa”. Nel 2006 ha conseguito il Master di II Livello “Diritti umani e Legalità”.L’assemblea degli azionisti ha proceduto anche al rinnovo dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti: il socio Regione ha nominato il dottor Pasquale Saragò (che assumerà la carica di presidente) e il dottor Francesco Quattromani. Il socio “Acqua di Calabria” ha confermato il dottor Baldassere Quartararo nel ruolo di commissario liquidatore e il dottor Francesco Saverio Nitti nel collegio dei Revisori dei Conti.