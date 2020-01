“Calabresi diffamati durante ‘Uno Mattina in Famiglia’”: denunciati Tiberio Timperi e Rai

“Sabato 25 gennaio su Rai Uno, nel corso della trasmissione ‘Uno Mattina in Famiglia’, – ricostruisce Francesco Di Lieto, vicepresidente nazionale del Codacons – il conduttore Tiberio Timperi stava interloquendo con un telespettatore in collegamento dalla Calabria.



Il telespettatore, dovendo rispondere ad un quiz, ha invocato un aiuto da parte del pubblico presente in studio.

A questo punto il conduttore Timperi ha risposto: ‘Se non ti aiutiamo, andremo a fare i piloni della Salerno–Reggio Calabria’, accompagnando tale pessima battuta ad una mimica fin troppo esplicita.

In questo modo si attribuiscono a tutti i calabresi, indistintamente, comportamenti mafiosi”. “Tanto non è degno di un servizio pubblico, profumatamente pagato – sostiene Di Lieto – da tutti i cittadini. A nessuno può essere consentito di diffamare impunemente un’intera regione, per strappare qualche risatina. Il Codacons ha presentato una denuncia in Procura contro l’Azienda e contro il conduttore. Si tratta di una frase di chiaro stampo razzista che costituisce una offesa per i cittadini calabresi.

Ciò detto la Rai ha il dovere di scusarsi”. Non possiamo certo imporre a Timperi di voler bene alla nostra terra, ma visto che i calabresi provvedono a pagare il suo stipendio, un minimo di rispetto – è la richiesta del vicepresidente del Codacons lo pretendiamo”.