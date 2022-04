Caduta alberi, chiusa provvisoriamente la ex Ss 110 nei pressi del cimitero di Serra San Bruno

A causa della caduta di un albero sulla carreggiata, a seguito del maltempo e delle forti raffiche di vento che stanno interessando la Regione nelle ultime ore, la Nna (Ex Ss 110) ‘Di Monte Cucco e di Monte Pecoraro’, è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, al km 36,700, nel territorio comunale di Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia.

Il traffico veicolare è momentaneamente indirizzato sulla viabilità limitrofa con indicazioni in loco.

Il personale Anas e i Vigili del Fuoco sono sul posto per la gestione dell’emergenza e per riaprire al traffico la statale nel più breve tempo possibile.

La strada, secondo quanto riporta il sindaco Alfredo Barillari, era “stata chiusa al traffico prima che l’albero, ubicato in una proprietà privata, si abbattesse sulla carreggiata, visto il forte vento e la tempestiva chiamata ai vigili del fuoco. È stato anche effettuato un sopralluogo nella Chiesa di San Rocco, al cui interno non risultano danni; alcune tegole della parte posteriore del tetto sono state interessate dalla caduta dell’albero”.

“Nelle ultime settimane, sul territorio comunale – precisa il primo cittadino – si è provveduto alla potatura di tutti gli alberi che insistono su strade e piazze, grazie alla collaborazione degli operai di Calabria Verde, gli operai comunali e gli uffici del municipio”.