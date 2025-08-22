Cadeo presenta la Redel Reggio Calabria: “Gruppo sereno e determinato, la proprietà ha voglia di costruire”

Poco prima dall’avvio della preparazione atletica, il coach della Redel, Giulio Cadeo ha presentato il team in un incontro informale con partner, staff e dirigenza. Un bilancio più che positivo quello del coach, che ha dipinto un quadro di entusiasmo, attenzione e grandi progetti per la stagione che verrà.

L’atmosfera nel gruppo è apparsa subito positiva.

“Come al solito, in questo periodo c’è allegria, c’è serenità, ma io credo anche tanta attenzione – ha esordito Cadeo. – Tanti momenti importanti, a partire dalla presenza della proprietà. È un momento che i ragazzi hanno apprezzato, lo apprezzeranno anche in futuro e contribuirà a renderli ancora più determinati nel vestire questa canotta”.

Un segnale che va oltre la prima squadra e guarda al futuro.

“Si è parlato tantissimo, anche con la proprietà, dell’obiettivo che non riguarda soltanto la prima squadra. Sul modello degli anni ‘80, c’è tanta attività giovanile, tanti volti nuovi in dirigenza, gente che ha voglia di fare. Abbiamo aggiunto parecchie persone in Serie B, ma io credo altrettanto, se non di più, nel settore giovanile. Questo è un fatto concreto che denota la volontà di non lasciare indietro nessuno, anzi, osservare cosa accade dietro è la cosa più importante”.

Passando al roster a sua disposizione, Cadeo si è mostrato fiducioso.

“È una squadra che ha delle qualità sia tecniche sia di esperienza, ma possiamo essere anche atletici. Possiamo fare vedere tante cose durante l’arco di una partita. Il campionato? Rispetto all’anno scorso non ci sono molte differenze. Forse è un po’ più semplice e magari c’è una mezza chance in più, però è aumentato il numero delle squadre. Quindi pensiamo a giocare una partita alla volta. Arriviamo dove dobbiamo arrivare alla fine della prima fase”.

Il coach ha poi speso un pensiero su due giocatori importanti quali Manu Fernandez e Vanni Laquintana.

“Il percorso di Manu deve essere un esempio per tutti, per come ha affrontato questo infortunio fin dal giorno successivo. Aveva già la testa al recupero ancora prima di essere operato. I tempi, a detta dei professionisti, sono stati eccezionali”.

Su Laquintana, volto nuovo ma già noto come avversario, si è espresso così: “Ha delle caratteristiche che non è facile trovare in questo campionato. Dovremo essere bravi a sfruttarle, come dovremo essere bravi a sfruttare tutte le qualità dei nostri ragazzi”.