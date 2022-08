Cade nel pentolone mentre prepara la tradizionale salsa di pomodoro: anziana muore per le ustioni

La tradizionale preparazione casereccia della salsa di pomodoro si è trasformata in tragedia a Feroleto Antico, dove un’anziana signora ha patito la caduta (forse causata da un malore) nel pentolone in rame in cui stavano bollendo in acqua i pomodori. La 77enne è stata ritrovata dalla figlia di primissima mattina. Trasportata in elisoccorso all’ospedale di Catania, è deceduta dopo tre giorni per le gravissime ustioni riportate. Secondo le prime ricostruzioni, la caduta sarebbe avvenuta nell’atto di estrarre i pomodori bolliti dal pentolone.