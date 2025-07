Cade in un dirupo, salvato dai Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Vibo Valentia – distaccamento di Ricadi, sono intervenuti oggi, alle ore 15, circa in località Torre Ruffa del Comune di Ricadi per soccorrere una persona caduta in un dirupo.

Dopo aver raggiunto il malcapitato, non senza difficoltà dovute alla presenza di una folta vegetazione, i Vigili del Fuoco lo hanno stabilizzato sulla tavola spinale.

Con l’ausilio di una barella basket ed attraverso manovre di derivazione Speleo Alpino Fluviale (S.A.F.) hanno iniziato la risalita per oltre 30 metri fino al raggiungimento della strada dove era presente un’autoambulanza del 118 con personale sanitario che ha prestato le prime cure all’infortunato trasportandolo successivamente al presidio ospedaliero.