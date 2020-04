Cade dal secondo piano mentre annaffia le piante: muore una donna di 58 anni

È caduta dal secondo piano, mentre innaffiava le piante sul balcone. Non ce l’ha fatta la donna di 58 anni, ricoverata all’ospedale “Pugliese” di Catanzaro, dove è avvenuto il decesso (a 24 ore di distanza dalla caduta).



La donna, residente nella zona marina della città, era stata portata in ospedale dai sanitari del 118, intervenuti sul luogo dell’incidente unitamente ai Carabinieri. I militari hanno constatato le cause accidentali del volo nel vuoto e la salma della donna è stata restituita alla famiglia per la celebrazione delle esequie.