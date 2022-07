Cade con la moto: incidente mortale a Serra San Bruno

Non è purtroppo servito l’intervento dei sanitari del 118 e dell’elisoccorso proveniente da Locri, perché la caduta con la moto nelle periferia di Serra San Bruno, avvenuta alle 17.30 circa, si è rivelata fatale per un 29enne originario di Simbario. Il giovane ha perso il controllo della due ruote per cause d’accertamento ed è andato a sbattere contro un muro. Il decesso sarebbe avvenuto sul colpo.



Il giovane lavorava in Germania, ma tornava spesso in Calabria. Era sposato ed aveva due figli. Nei pressi di via Sharo Gambino sono accorse tantissime persone preoccupate ed in cerca di notizie, ma l’accesso è stato bloccato temporaneamente dai Carabinieri per favorire le operazioni di soccorso. Gli stessi militari stanno svolgendo le indagini di competenza.