Cade con la bici e gli resta conficcato il manubrio nell’addome: intervento di medici e Vigili del Fuoco

Intervento insolito e delicato dei Vigili del Fuoco del Comando di Crotone su richiesta del personale medico del Pronto soccorso. È accaduto questa sera: il Pronto soccorso dell’ospedale di Crotone ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per tagliare ed estrarre il manubrio e la manetta del freno conficcati nell’addome di un bambino a seguito della caduta dalla bicicletta.

I Vigili del Fuoco, in collaborazione e sotto la supervisione del personale medico, hanno provveduto ad effettuare il piccolo intervento permettendo la rimozione del corpo estraneo.

Il bambino, di origini napoletane, è in ferie con la famiglia presso un villaggio turistico nel crotonese.

L’intervento, per quanto complesso e delicato, ha avuto esito positivo con grande soddisfazione per il personale vigilfuoco e per i medici del Pronto soccorso.