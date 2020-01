Caccia, Cristian Vardaro eletto presidente dell’Atc Vv 2

Si è svolta ieri pomeriggio l’elezione del presidente dell’Atc Vv 2 nell’apposita sede di Vibo Valentia. La guida è stata affidata a Cristian Vardaro.



La composizione dei vertici prevede quali vicepresidenti Francesco Lico e Pasquale Giogà, mentre è stato individuato il segretario nella persona di Nicola Mallimo. Nel Consiglio dell’Atc è entrato anche il consigliere comunale di Dasà Gianluca Corrado. Come per l’Atc Vv 1, è stata trovata una sintesi tra il mondo venatorio è quello agricolo. Vardaro resterà in carica per 4 anni. Si pone così termine alla fase commissariale e si avvia la normale gestione.