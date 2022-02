Caccia a specie in periodo non consentito: denunciati tre cacciatori

Tre cacciatori di San Lorenzo del Vallo sono stati denunciati dai Carabinieri Forestale di Castrovillari per aver abbattuto alcuni tordi nonostante il termine previsto per questa specie fosse ormai terminato come regola il vigente Calendario venatorio. I militari, durante un normale controllo del territorio, sono stati attirati da ripetuti spari provenire da una zona boscata in località “Serragiumenta” nel comune di Altomonte.



Pertanto, predisposto un servizio di appiattamento all’interno dell’area boscata, hanno notato, tre persone in atteggiamento di caccia con una cane a loro seguito mentre esercitavano l’attività venatoria. I cacciatori sono stati in seguito fermati per un controllo dai militari i quali, da una ispezione fatta sul posto sull’avifauna abbattuta hanno rinvenuto otto tordi, specie questa la cui caccia è chiusa al 31 gennaio. Pertanto, dopo le formalità di rito, si è proceduto al sequestro delle armi, tre fucili calibro 20, del munizionamento in loro possesso e dell’avifauna abbattuta, in seguito smaltita come disposto dall’Autorità giudiziaria. I tre cacciatori dovranno rispondere del reato di esercizio venatorio in periodo non consentito.