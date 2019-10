Bustine di eroina nel pacchetto di sigarette: arrestato un 38enne

Alle 16.15 di ieri, personale della Squadra Volante di Crotone in servizio di controllo del territorio ha notato, sotto un portico nel quartiere “Fondo Gesù”, zona nota per l’elevato tasso di criminalità, nonché per lo spaccio di sostanze stupefacenti, un pregiudicato del luogo, seduto su una panchina.

Una volta raggiunto l’individuo, gli agenti lo hanno sottoposto a perquisizione personale e rinvenuto, all’interno di un pacchetto di sigarette, 11 involucri di eroina, per un peso lordo di 5,2 grammi, che è stata sequestrata. Gli agenti hanno, dunque, tratto in arresto T. A., crotonese, di 38 anni, con numerosi precedenti di Polizia, accusato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.