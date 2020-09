Buste non conformi al mercato di Serra, scatta la sanzione da 5.000 euro

Nell’ambito dei servizi predisposti dal Gruppo Carabinieri Forestale di Vibo Valentia, mirati alla prevenzione e repressione delle violazioni relative all’utilizzo e la vendita di shoppers in plastica non conformi alle normative vigenti, militari della Stazione Carabinieri Forestale di Serra San Bruno, a seguito di accertamenti eseguiti presso il mercato comunale, hanno constatato che due soggetti detenevano, all’interno di un furgone, ai fini della successiva vendita, un congruo numero di buste in plastica con bretelle esterne, prive di qualsiasi dicitura o marchio di conformità alle direttive europee.



All’esito del controllo, detto materiale, composto da 5 cartoni contenenti complessivamente oltre 18.000 buste, per un valore di circa 300 euro, è stato sottoposto a sequestro amministrativo, al fine di consentirne la distruzione, a seguito apposita ordinanza della competente Autorità amministrativa. Ai soggetti coinvolti è stato contestato il p.v. amministrativo per una sanzione di importo pari a 5.000 euro, per come previsto dalla normativa di settore.

La tutela del territorio, dell’ambiente e del settore agroalimentare rimane un obiettivo primario dei Carabinieri Forestali, che possono perseguirla al meglio anche grazie alla collaborazione dei cittadini, i quali possono segnalare presunti illeciti al numero di emergenza ambientale 1515.