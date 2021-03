Buoni spesa distribuiti a Reggio prima di Pasqua, Delfino soddisfatto: “Impegno mantenuto”

Da oggi e fino a giovedì saranno inviate le email con il QR code ai beneficiari dei buoni spesa. Gli aventi diritto sono circa 3400 famiglie reggine che riceveranno sulla propria email il codice per poi poter effettuare gli acquisti presso i supermercati, le farmacie e gli altri esercizi commerciali abilitati. L’elenco dei negozi abilitati per i buoni spesa si può consultare presso l’home page del Comune www.reggiocal.it.



“Occorre però fare attenzione – precisa Demetrio Delfino, assessore comunale al Welfare – perché chi si è rivolto ai CAF per la compilazione della domanda e non ha dato la propria email personale deve recarsi proprio al CAF perché le mail con il QR Code arriverà sulla posta elettronica con la quale è stata effettuata la richiesta.

L’impegno di distribuire i buoni spesa prima delle festività pasquali è stato mantenuto”. “Per questo – motiva il rappresentante della Giunta Falcomatà – vorrei ringraziare tutti i dipendenti comunali del settore Welfare e di Hermes per il lavoro instancabile che hanno effettuato in questi giorni e che ci ha permesso appunto di distribuire i buoni spesa prima di Pasqua Un ringraziamento anche al dirigente, avvocato Barreca, per il suo costante apporto al settore. Sono soddisfatto per questo risultato perché in un periodo difficile come questo il Comune riesce a dare una boccata di ossigeno a migliaia di famiglie reggine”. “Approfitto quindi di questa ottima notizia – è il pensiero conclusivo di Delfino – per inviare i più sinceri auguri di buona Pasqua a tutti nostri concittadini”.