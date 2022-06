Buona Sanità a Vibo: dopo 64 anni lascia gli occhiali grazie alla sostituzione del cristallino, paziente ringrazia lo specialista dello “Jazzolino”

*Troppo spesso siamo abituati a leggere o sentire parlare di mala sanità, io invece voglio raccontare una storia diversa per condividere la mia emozione e felicità ma soprattutto rendere merito ai protagonisti di questa storia.

Poche righe, ma tanta riconoscenza e stima. Tutti coloro che mi conoscono sanno bene che uso gli occhiali da vista dall’età di cinque anni. La scorsa settimana, dopo 64 anni di immancabile uso quotidiano di questo indispensabile strumento, ho smesso di indossarli grazie a un delicato intervento di sostituzione del cristallino presso l’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia.



Il merito è del dottor Carmelo Traclò e del suo staff, che sono riusciti a restituirmi la vista e regalarmi sensazioni ed emozioni sino ad oggi inimmaginabili, ma soprattutto per aver reso il reparto di oculistica una eccellenza nel campo della Chirurgia oculare a beneficio di tutta la collettività.

La mia felicità è ancora maggiore nel sapere che questo intervento è stato effettuato presso il nosocomio della mia città e soprattutto da un medico vibonese come il dottor Traclò.

Il mio pubblico ringraziamento nasce dal desiderio di raccontare una bella storia e soprattutto la voglia di riconoscere professionalità a tutto il reparto di oculistica del nostro ospedale cittadino.

Non abbiamo bisogno di eroi ma di professionisti che lavorano con abnegazione nel nostro territorio. Spetta a noi il compito di valorizzarli e sostenerli.

*Valentino Preta