Buona prestazione dell’Amaro Dhelios nell’esordio in Coppa Calabria

In campo con onore, contro un grande avversario che sta dominando la Serie C Maschile.

Nella prima giornata della Coppa Regionale Calabria “Memorial Giancarlo Naso”, l’Amaro Dhelios, sopperisce ad assenze ed infortuni con una bella prova contro la forte Olimpia Bagnara.

Vincono i costieri.

22-25, 25-27, 25-15, 21-25 i parziali.

Arriva, però, una buona prestazione per i ragazzi di Mister Daquino.

L’unico rammarico, probabilmente, è il non essere riusciti a chiudere i set nelle fasi finali degli stessi, ad esempio, nel quarto, quando la Dhelios era avanti 21-18.



Un grande passo in avanti rispetto alle ultime uscite in vista della corsa salvezza e del prossimo impegno, programmato per domenica 18 gennaio sul campo della Volo Volley Lamezia al PalaGatti alle 17.30

La fase in Coppa, invece, continuerà, con il derby contro la Luck-Tigano, il 22 gennaio.