Bufera Udc, Diaco al veleno contro Martino: “Un giovincello che si deve autosilurare”

“Premesso che non avrei voluto prendere in considerazione quanto successo, mi trovo costretto – scrive in una nota Salvatore Diaco, responsabile del Coordinamento cittadino dell’UDC a Filadelfia di cui Marco Martino, del partito Commissario provinciale, ha annunciato il commissariamento – a dover rispondere alle esternazioni fatte dal signor Martino circa il fatto che ‘trenta voti alle elezioni regionali 2020 sono pochi’. Trovo vergognoso e inaccettabile che qualche ‘giovincello’ per avere uno straccio di visibilità s’inventi fantasiose ricostruzioni, tirando in ballo senza alcun fondamento la mia persona, cosa ancora più grave se l’autore è un dirigente di partito nonché sindaco”.

“Non ho alcuna intenzione – precisa Diaco – di polemizzare con il signor Martino, ma una cosa oggettiva va detta, soprattutto alla luce dei risultati delle regionali 2020: 1) si dovrebbe domandare come mai in 35 Comuni su 50 della provincia di Vibo Valentia ha riportato la media di 15 voti; 2) altra domanda che si dovrebbe porre è come mai nella roccaforte del suo Segretario regionale, Lamezia Terme, ha avuto solo 21 voti, per non parlare di Catanzaro con 23 voti, di Crotone con 4 voti; se ha un minimo di intuito politico si dovrebbe ‘autosilurare’ e dimettersi da dirigente di partito, dato il fallimento della sua azione politica. Sul piano politico respingo con forza ogni accusa d’incoerenza, facendo alcune precisazioni: attualmente non ho nessuna tessera politica e non ho partecipato a riunioni di partito per definire specifici accordi, con ciò non voglio esimermi da responsabilità in caso ce ne fossero. Non ho fatto alcun cambio di casacca, sono un libero cittadino, libero di sostenere chi, a mio avviso, potrà meglio rappresentare le istanze di questo nostro territorio martoriato e abbandonato dalla politica”. “Concludo – è la considerazione finale – dicendo che capisco che ci possa essere tensione e nervosismo in alcuni politici di fronte alla mancata elezione al Consiglio regionale, loro mi rivolgo con serenità, dicendo di stare tranquilli ed essere pazienti, ci saranno altre occasioni per dimostrare la loro bravura e i loro meriti”.