Bufera social sulla Gelateria Cesare dopo foto Salvini, Minasi: “Attacchi vergognosi”

«Trovo semplicemente inaccettabile che una visita istituzionale venga strumentalizzata per scatenare odio e attacchi personali verso chi lavora con passione e dignità e, grazie al suo lavoro, porta alto il nome di Reggio nel mondo».



Così la senatrice della Lega Tilde Minasi interviene sulle polemiche social che hanno colpito la storica Gelateria Cesare di Reggio Calabria dopo una foto – pubblicata sui suoi profili – del titolare Davide Destefano con il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini, in visita per la chiusura della campagna elettorale.

«La Gelateria Cesare è un’eccellenza e un simbolo positivo del nostro territorio – dice la Senatrice – un’attività storica della città che ha saputo coniugare tradizione, qualità e identità calabrese, ricevendo riconoscimenti nazionali e meritandosi un posto di vertice tra le gelaterie più rinomate di tutta Italia, tanto da attrarre turisti da tutto il mondo, che fanno file anche di ore pur di assaggiare i suoi gelati.

È veramente inconcepibile che venga attaccata solo per aver accolto con spirito di ospitalità un rappresentante del Governo.

Matteo Salvini – prosegue Minasi – non è infatti solo il leader di un partito, è innanzitutto un ministro della Repubblica e vicepremier. E questo ruolo impone rispetto, a prescindere dalle posizioni politiche di ciascuno.

Quanta stoltaggine c’è – si domanda la senatrice – in chi, da dietro uno schermo, riversa tutta la sua rabbia sociale e personale contro un gran lavoratore come Davide Destefano che, con la sua attività artigianale, ha finora solo portato lustro ed economia alla città, facendosi amare dai suoi concittadini e da ogni visitatore?

Troppo spesso si assiste a un uso distorto delle piattaforme social, che alimenta intolleranza e livore verso tutto ciò che non rientra nella narrazione ideologica di qualcuno. Ma Reggio e la Calabria sono molto di più: sono lavoro, sono sudore, sono eccellenza, sono capacità di accogliere e orgoglio di ciò che sanno offrire.

La visita di Salvini in gelateria – ribadisce Minasi – non è stata una passerella, ma un gesto semplice e autentico da parte del Ministro per riconoscere il valore di un’attività che rappresenta il meglio del nostro territorio.

A chi scioccamente cerca di seminare odio, rispondiamo con il rispetto. A chi tenta di delegittimare, rispondiamo con i fatti.

Il mio più sincero sostegno e la mia solidarietà – conclude la senatrice leghista – vanno alla famiglia Destefano per i vergognosi attacchi subiti e a tutte le nostre realtà produttive che ogni giorno, senza clamore, contribuiscono a costruire una Calabria diversa, aperta, viva e protagonista».