Bruttissimo incidente sulla SS106: due feriti [FOTO]

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza – Distaccamento di Rossano è intervenuta sulla SS106 nel comune di Mirto Crosia per un incidente stradale. Due le vetture coinvolte: una Audi A3 ed una Daewoo Matiz. Due le persone ferite estratte dalle lamiere che sono state affidate al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso ed il successivo trasporto presso la struttura ospedaliera.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. La SS106, nel tratto interessato dal sinistro, è stata chiusa al transito in ambedue i sensi di marcia. Sul posto sono giunti i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.

Disagi per la viabilità: al momento attivo un percorso alternativo.