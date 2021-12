Brutali aggressioni contro un uomo e la sua famiglia: misura cautelare per due stalker

Nella giornata odierna, gli uomini del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Paola, in provincia di Cosenza, hanno dato esecuzione all’Ordine di applicazione di misura cautelare, consistente nel divieto di avvicinamento ad un cittadino del luogo e della propria famiglia, nei confronti di due soggetti paolani rispettivamente di 54 e 26 anni.

Le indagini sono iniziate in seguito ad una denuncia-querela per atti persecutori presentata dall’uomo, che, unitamente ai suoi familiari, era vittima da alcuni anni di comportamenti illeciti, spesso sfociati in aggressioni fisiche compiute con brutalità. Tali condotte hanno raggiunto l’apice nel grave pestaggio che la vittima ha subito nei primi mesi di quest’anno, quando, dopo essere stato colpito ripetutamente alla testa con pugni ed un pezzo di ferro, è stato costretto ad essere trasportato presso l’Ospedale, avendo riportando ferite guaribili in 30 giorni.