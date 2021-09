Brunino Mangiardi nominato coordinatore provinciale di “SudInTesta”

Brunino Mangiardi è stato nominato coordinatore provinciale del movimento politico “SudInTesta”, guidato a livello nazionale è guidato dall’europarlamentare Andrea Caroppo (Gruppo Ppe). L’indicazione è stata effettuata dal coordinatore regionale Vincenzo Olivadese.

Il movimento si colloca, in vista delle elezioni regionali, sulle posizioni del candidato del centrodestra Roberto Occhiuto.

“Sono onorato – ha affermato l’esponente di Brognaturo – di intraprendere questa nuova importante esperienza politica che, finalizzata alla costruzione di nuove classi dirigenti, parte con il sostegno pieno e convinto all’on. Roberto Occhiuto. Ritengo che Occhiuto sia la persona giusta per guidare una Regione Calabria che, pur disponendo di potenzialità enormi, ha bisogno di superare tanti ritardi ed emergenze. Ringrazio l’amico coordinatore regionale Vincenzo Olivadese per la stima che ha dimostrato di avere nei miei confronti. Assieme a lui e al resto del gruppo dirigente di ‘SudInTesta’ condividiamo un’idea di politica non chiusa nei palazzi del potere, ma vicina alla gente comune e ai bisogni del popolo, e quindi indirizzata al perseguimento del bene collettivo”. Soddisfatto Vincenzo Olivadese, secondo il quale “continua il processo di strutturazione del gruppo dirigente di ‘SudInTesta’. Ringrazio Brunino Mangiardi, professionista di notevole esperienza – ha proseguito – nonché grande esperto di problematiche relative allo sviluppo delle aree interne, alla salvaguardia delle risorse ambientali e forestali, alla valorizzazione dei parchi montani, per il contributo che è intenzionato a darci. Stiamo costruendo un gruppo dirigente di notevole spessore, animato da passione per la politica con la P maiuscola, forte di competenze che verranno adeguatamente valorizzate. Nei prossimi giorni procederemo con le nomine su Crotone”.