Bruciati i mezzi di una ditta operante nel settore del calcestruzzo

Un incendio – presumibilmente di origini dolose – ha distrutto nella serata di ieri tre mezzi in un impianto di calcestruzzo e inerti a Francavilla Marittima. Sono stati prodotti danni per un importo che sarebbe di poco inferiore al mezzo milione di euro. In particolare, le fiamme hanno travolto un’autopompa e due betoniere. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono giunti i Carabinieri per fare luce sull’accaduto.