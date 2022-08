Bronzi, il professor Bombino si sottrae al raggiro della distrazione di massa: “Finiamola con torte, pasticcini, recite da oratorio e ruote di tarantella”

*di Giuseppe Bombino, Docente universitario – In psicologia clinica è nota come “retorica vittimista”. Si tratta di una tecnica demagogica utilizzata per screditare il ragionamento dell’altro quando, non potendolo confutare con argomentazioni persuasive, lo si vuol far apparire come un “nemico”.

Questa inclinazione patologica è tipica del reggino, e si manifesta puntualmente ogni qual volta si voglia cercare di incolpare gli altri per le proprie insufficienze.



Quando “l’avversario” istiga il reggino questi apre all’istante il suo registro oratorio da cui riesuma i concetti a lui più cari: “l’amor proprio”, “la dignità”, “l’identità”, “le calamità naturali”, “le ingiustizie”, “il mal governo”, et cetera.

La compassionevole dialettica introduce nella “disputa” un nuovo argomento che consente di eludere totalmente quello principale e di spostare il campo della discussione in una sede tutta emotiva.

Se il dibattimento è pubblico, chi vi assiste è artatamente distratto, raggirato, indotto a prender le difese della presunta vittima, schierandosi. E una vera e propria “distrazione di massa” è la patetica discussione intorno al “pellegrinaggio” dei Bronzi.

Ma in questa trappola io non ci voglio finire!

Pertanto, al di là delle posizioni (nessuna di esse, peraltro, supportata da consolidate evidenze scientifiche, ma da ragioni – soggettive – di opportunità), io vorrei ritornare al tema principale: i 50 anni dal ritrovamento delle due Statue.

E poiché i due Bronzi (dopo cinque decenni ancora identificati con le prime due lettere dell’alfabeto) ospitati a Reggio esprimono il massimo esempio planetario della Statuaria in bronzo del V sec. A C., vorrei rivolgere le seguenti domande: