Brognaturo, vietato lo svolgimento della fiera connessa ai festeggiamenti di Maria Santissima della Consolazione

La presenza del Covid ha imposto misure di cautela che incidono sulla vita dei cittadini ma che si rendono necessarie per evitare occasioni di contagio. Il sindaco facente funzioni di Brognaturo Nicola Cosimo Papa ha quindi provveduto ad emettere un’ordinanza per vietare lo svolgimento della fiera in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Consolazione. Nell’atto, viene spiegato che “la tradizionale fiera “comporta un notevole afflusso di persone provenienti da diversi paesi della Calabria e che alcuni operatori del mercato provengono da diversi comuni e province”. Inoltre, l’evento crea “situazioni di particolare affollamento, difficilmente contenibili e controllabili e che, pertanto, non possono essere assicurate condizioni di sicurezza”. Da qui la decisione di vietare la fiera. Lo stesso provvedimento è stato adottato dal sindaco di Spadola Cosimo Damiano Piromalli, considerato che i due paesi sono praticamente attaccati.