Brognaturo, venerdì la conclusione del pellegrinaggio delle reliquie dei Santi Medici Cosma e Damiano

Il pellegrinaggio delle reliquie dei Santi Medici Cosma e Damiano, esposte anche nelle parrocchie di Spadola, Simbario e Serra San Bruno, si concluderà venerdì 5 maggio a Brognaturo. Il gemellaggio religioso tra la comunità di Brognaturo e la comunità di Riace prevederà la raccolta, da parte della comunità brognaturese di 60 litri di olio per far ardere la lampada votiva all’interno del Santuario dei Santi Medici Cosma e Damiano per un anno.

Il rito dell’accensione della lampada votiva si terrà in settembre e costituirà una rete invisibile, forte e resistente. Una rete che valicherà le montagne, salderà e scandirà l’appartenenza delle comunità delle Serre.

Nel Santuario di Maria Santissima della Consolazione di Brognaturo, domani, il Rettore del Santuario dei Santi Medici Cosma e Damiano incontrerà i bambini e i giovani. A seguire la Santa Messa e la processione delle reliquie per le vie del paese.

Alle ore 21:30 si terrà l’ora di preghiera animata con i canti dialettali. Le reliquie partiranno per il Santuario di Riace alle ore 15:30.