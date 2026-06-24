Brognaturo, tutto pronto per il “Festival dell’Inclusione”

Si terrà martedì prossimo, presso il Centro Diurno “La Casa di Valentina” a Brognaturo, il “Festival dell’Inclusione”, evento realizzato nell’ambito del progetto “La Rete dell’Inclusione”, promosso dalla cooperativa sociale “Guardo Oltre” con il contributo della Fondazione Carical. Una intera giornata dedicata all’incontro, alla condivisione e alla costruzione di una comunità più inclusiva che vedrà l’alternarsi di convegni, mostra dei lavori, laboratori esperienziali, testimonianze e momenti di convivialità per riflettere insieme sul valore delle relazioni e della partecipazione.



Protagonisti assoluti saranno i giovani con disabilità ospiti del centro, i loro familiari e gli operatori di “Guardo Oltre”, con l’obiettivo di creare occasioni concrete di incontro, partecipazione e valorizzazione delle persone. Abbiamo pensato ad un evento attrattivo ricco di attività, dinamico, sebbene una parte di esso sarà realizzata in forma seminariale, soprattutto per festeggiare a quasi un anno di distanza dalla sua inaugurazione, l’avvenuto accreditamento del Centro Diurno “La Casa di Valentina”. In tal senso, l’Ente gestore ha voluto ringraziare il Comune di Brognaturo e l’Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno che hanno reso possibile raggiungere questo traguardo così importante. Sarà inoltre l’occasione per discutere di strumenti informatici per la disabilità mediante un laboratorio attrezzato e software didattici atti allo scopo la cui dotazione è stata sostenuta da un contributo della Fondazione Carical. La giornata coinvolgerà cittadini, famiglie, associazioni, scuole, operatori sociali e istituzioni in un percorso condiviso dedicato ai temi dell’inclusione sociale, della creatività e delle relazioni. Il programma prevede una mostra dei lavori realizzati durante le attività del centro, momenti istituzionali, approfondimenti sul rapporto tra disabilità e digitale e il laboratorio esperienziale “Il Passaporto dell’Inclusione”, attività creativa e relazionale pensata per favorire l’incontro tra le persone attraverso il racconto di sé, il gioco e la condivisione. La serata proseguirà con uno spazio comunitario a cura dell’Associazione di volontariato “La Goccia” che porterà il suo furgoncino “street food” per cucinare in diretta e con il gruppo etno pop Amakorà che allieterà la serata con un momento di musica popolare, per concludere il festival in un clima di festa, socialità e partecipazione collettiva.

Il “Festival dell’Inclusione” vuole essere un’occasione concreta per promuovere una cultura dell’accoglienza e del rispetto delle differenze, valorizzando il contributo di ogni persona alla vita della comunità.