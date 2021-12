Brognaturo, successo per il laboratorio di scrittura creativa [FOTO]

L’Amministrazione comunale di Brognaturo, in collaborazione con i Comuni di Spadola e Simbario, a seguito alla stipula del “Patto della lettura” con il Comune di Vibo Valentia e l’Istituto Comprensivo di Vallelonga, ha organizzato un laboratorio di scrittura creativa finalizzato a promuovere un benessere individuale e sociale. L’idea base è che leggere sia un valore su cui investire per una crescita individuale e collettiva.



Il laboratorio di scrittura dal titolo “La parola cura”, realizzato dalla scrittrice Eliana Iorfida, è volto ad esprimere e raccontare attraverso la scoperta della parola i disagi fisici, psicologici e relazionali vissuti dai più piccoli in tempo di pandemia. È stato strutturato in 4 incontri per veicolare la “proprietà della parola” nell’esprimere emozioni e condividerle in pubblico. La bellezza dei primi due incontri che si sono svolti l’11 ed il 18 dicembre sta soprattutto nella partecipazione e nella volontà dei ragazzi che hanno dato valore alle loro emozioni attraverso il racconto orale, collettivo nell’ottica della collaborazione e dell’inclusione sociale.

I prossimi incontri saranno dedicati alla stesura di racconti e vignette con la scuola primaria di primo grado.