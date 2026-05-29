Brognaturo si veste di colori: si inaugura la prima delle 4 stagioni “Brognaturo Borgo Fiorito”

Brognaturo si prepara a vivere la prima stagione di bellezza, partecipazione e valorizzazione del territorio con l’iniziativa “Brognaturo Borgo Fiorito”, un progetto dedicato alla rigenerazione urbana riqualificazione dei luoghi e cura degli spazi attraverso fiori, piante e decorazioni floreali capaci di rendere il paese ancora più accogliente, vivace e attrattivo.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale e dall’associazione “Brognaturo SSET”, nasce con l’obiettivo di coinvolgere cittadini, associazioni, attività commerciali e visitatori in un percorso condiviso di valorizzazione estetica e culturale del paese, promuovendo il senso di appartenenza alla comunità e l’attenzione verso l’ambiente.

Balconi, vicoli, piazze e scorci caratteristici di Brognaturo saranno protagonisti di un percorso floreale diffuso che metterà in risalto l’identità del paese e le sue tradizioni, trasformando il centro storico in un percorso di colori, profumi e suggestioni.

“Brognaturo Borgo Fiorito” vuole essere non solo un evento decorativo, ma anche un’occasione di aggregazione sociale e promozione turistica, capace di attirare visitatori e valorizzare le eccellenze locali.

Le giornate del 1 e 2 giugno saranno caratterizzate da artigianato floreale, fiera floreale, street food, laboratori tematici, musica e momenti di intrattenimento pensati per coinvolgere grandi e piccoli in un’atmosfera di festa e condivisione.

Il programma dettagliato delle attività, le modalità di partecipazione e gli appuntamenti previsti sono resi noti sulle pagine social del “comune di Brognaturo” e “Brognaturo sset”.

Brognaturo si prepara così a sbocciare, diventando un simbolo di bellezza condivisa e di rigenerazioni territoriale.

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