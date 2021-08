Brognaturo, Rossana Tassone pronta a scendere in campo nel segno della continuità

Conto alla rovescia a Brognaturo per la presentazione delle liste. La maggioranza uscente ha da tempo deciso protagonisti e azioni politiche da mettere in campo per proseguire l’attività amministrativa nel segno della continuità. E non poteva essere altrimenti visto che a guidare la compagine sarà Rossana Tassone, figlio del compianto storico sindaco Cosmo, scomparso improvvisamente lo scorso 12 gennaio. C’è dunque un aspetto sentimentale nella vicenda politica, perché la quasi 40enne porterà l’esperienza non solo amministrativa ma soprattutto umana del padre in questa nuova avventura. Prenderà spunto dai suoi insegnamenti e da quelle che, a suo tempo, sono state le sue indicazioni per condurre la campagna elettorale e poi, eventualmente, gestire la cosa pubblica.

Carattere determinato, idee chiare, visione netta, Rossana Tassone proverà a mettere a frutto le proprie competenze maturate anche a seguito della laurea in Scienze della Comunicazione e delle attività di ricerca sviluppate all’Università “La Sapienza” di Roma ed il Cnr, nonché nel Terzo Settore. Al primo vero contatto con la politica attiva, conosce comunque il funzionamento della Pubblica Amministrazione ed è pronta a svolgere un ruolo che comporta l’assunzione di non irrilevanti responsabilità.

Il programma sarà improntato sull’evoluzione di quanto realizzato e prevederà un forte impegno a favore dell’aggregazione sociale, in particolare con la creazione di spazi di gioco per bambini e una rinnovata attenzione verso il mondo degli anziani. Centrale sarà inoltre il rispetto dei principi della trasparenza amministrativa e del diritto d’informazione dei cittadini. Ruolo primario infine per la crescita turistica e la gestione sostenibile delle foreste.

Poco si conosce al momento di quelli che saranno gli avversari: non trapelano infatti notizie certe sulla costituzione di una lista alternativa. Nel caso non ci fosse una squadra pronta a sbarrare la strada, Tassone dovrà costruire la cosiddetta “lista civetta”.