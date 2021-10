Brognaturo, Rossana Tassone conferma la Giunta precedente: Papa vicesindaco, Tripodi assessore

La nuova Amministrazione comunale di Brognaturo prosegue nel solco tracciato dalla precedente. E non poteva essere altrimenti visto che Rossana Tassone ha raccolto il testimone del padre Cosmo, prematuramente scomparso nel mese di gennaio.

Nel Consiglio comunale d’insediamento il primo cittadino ha provveduto a comunicare la composizione della Giunta spiegando che le scelte operate sono state basate sulla “continuità, sulla serietà e sulla competenza dimostrata”. Dunque, Cosimo Nicola Papa e Ilario Cosimo Tripodi sono confermati rispettivamente nel ruolo di vicesindaco e assessore.

“Mi è stato insegnato – ha affermato Tassone – che chi gestisce la cosa pubblica e, soprattutto, il Comune di Brognaturo deve essere al servizio dei cittadini e difenderne i diritti. Pertanto come sindaco, come figlia, continuerò con umiltà, impegno, costanza, serietà e senza alcun interesse personale ad essere a disposizione dei brognaturesi tutelandone i diritti. Ringrazio i brognaturesi – ha concluso – per avermi dato la possibilità di mantenere una promessa, la mia famiglia per il costante supporto e affetto. Ringrazio il gruppo, che continuerà a servire il popolo, per la fiducia e il supporto dimostrati”.