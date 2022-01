Brognaturo, ordinanza del sindaco per vietare il prelievo di acqua ai non residenti dalle fontane di Piazza del Popolo

A seguito del sopralluogo, con il quale è stata verificata la rottura delle tubature che ha causato l’assenza di acqua nelle case di Brognaturo, il sindaco Rossana Tassone ha emesso un’ordinanza per stabilire “il divieto assoluto dell’uso delle fontane pubbliche” di Piazza del Popolo ai non residenti. Rimane confermato per i residenti “l’obbligo di rispettare la distanza di almeno 5 metri tra le macchine e tra le persone di almeno un metro per l’approvvigionamento di acqua”.

L’atto è ufficialmente motivato con la necessità di “adottare, visto l’aumento dei casi di contagio nei paesi limitrofi ed all’interno del territorio comunale, ulteriori misure restrittive allo scopo di impedire, fino a diversa disposizione, l’uso delle fontane pubbliche ai non residenti”.