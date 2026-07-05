Brognaturo, opportunità e diritti dell’Unione Europea: nasce un canale di comunicazione istituzionale

Paesi, paesaggi, culture, tradizioni, esperienze. C’è stato anche questo nel tour informativo di Europe direct, organizzato per evidenziare le chances che l’Europa offre alle realtà rurali. Da Gioiosa Ionica la carovana blu è giunta a Brognaturo, dove – alla presenza dei sindaci di Sorianello (Sergio Cannatelli), Spadola (Antonio Rosso), Dinami (Antonino Di Bella), San Nicola da Crissa (Giuseppe Condello); del vicesindaco di Vallelonga (Marisa Rizzuto), dell’assessore di Serra San Bruno (Valerio Lagrotteria) e della presidente del Consiglio comunale di Acquaro Naomi Latassa – ha avuto luogo la presentazione dell’idea progettuale.



La presidente dell’associazione “Eurokom” Raffaella Rinaldis ha introdotto e moderato un breve dibattito, indirizzato dalla sindaca di Brognaturo, Rossana Tassone, verso i canali della condivisione e di una visione aperta. La prima cittadina ha dato lettura ai messaggi del vicepresidente della Giunta regionale Filippo Mancuso e dell’assessore regionale Antonio Montuoro per poi rimarcare il supporto dell’Europa nelle politiche di valorizzazione del territorio e l’esigenza di “una nuova narrazione del Mezzogiorno”. Il sostegno dell’Ue alle attività produttive, agli Enti locali e alle associazioni è stato approfondito da Pino Varacalli (consigliere locale dell’Ue), mentre Emanuele Carnevale (Dipartimento regionale Asset strategici) si è concentrato sull’idea di porre “le aree rurali come risposta di vivibilità ai cambiamenti climatici”. Molto sentito l’intervento dell’europarlamentare Denis Nesci, che ha cercato di “trovare soluzioni alla trappola dei talenti” spiegando che “occorre far scegliere il cittadino il proprio futuro). Il concetto di “diritto di restare” è stato ripreso dalla direttrice di Europe Direct Alessandra Tuzza, che ha invitato a “fare delle aree interne delle ancore di sviluppo dell’intero contesto”.

Il gruppo si è successivamente spostato presso la maestosa e spirituale Certosa di Serra San Bruno, luogo iconico, scrigno intramontabile di bellezza, storia e natura incontaminata, dove sono state poste le basi per un tavolo di confronto che vedrà dialogare insieme istituzioni, associazioni e operatori del territorio sancendo l’apertura di un canale di comunicazione strategico e senza precedenti con le istituzioni europee. Al centro dello scambio di vedute, una certezza condivisa proposta da Valerio Lagrotteria: “l’immenso potenziale culturale, turistico e ambientale del comprensorio serrese può trovare nelle opportunità e nei finanziamenti dell’Unione Europea la chiave di volta per un rilancio concreto, capace di trasformare la tradizione in sviluppo d’avanguardia”. Dopo una pausa contraddistinta da schegge di storia e sapori locali a Mongiana, il viaggio è proseguito verso Martone, dove un nuovo dibattito ha rafforzato la volontà di dare forza all’Europa sui territori.