Brognaturo, non ci saranno la Fiera e lo spettacolo musicale per la Festa della Madonna della Consolazione

Non ci sarà la tradizione fiera né lo spettacolo musicale in occasione della Festa della Madonna della Consolazione a Brognaturo. Lo comunica il sindaco Cosmo Tassone che motiva la decisione con la necessità di rispettare la normativa anti-Covid e, dunque, di evitare qualsiasi tipo di assembramento. La Festa, che ogni anno richiamava numerosi visitatori oltre che emigrati che rientravano nel paese d’origine, avrebbe dovuto svolgersi nei giorni di venerdì, sabato e domenica. Ai fedeli non resta che continuare a coltivare la loro devozione, rinviando al prossimo anno i festeggiamenti del programma civile.