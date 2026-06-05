Brognaturo, nasce Meles: Antonio Tassone scommette sull’apicoltura e sul miele delle Serre

Un nuovo progetto imprenditoriale prende forma nel cuore delle Serre vibonesi. Si chiama Meles ed è l’azienda fondata da Antonio Tassone, nata con l’obiettivo di produrre miele di qualità e valorizzare le straordinarie risorse naturali del territorio.

L’iniziativa rappresenta una sfida che unisce tradizione, innovazione e rispetto per l’ambiente. Grazie alla ricca biodiversità che caratterizza l’area delle Serre, l’azienda punta a realizzare produzioni genuine, espressione autentica del patrimonio naturale calabrese.

“Meles – afferma Tassone – nasce dalla passione per le api e dall’amore per la nostra terra. Vogliamo offrire un miele di alta qualità, ottenuto nel pieno rispetto della natura, contribuendo allo stesso tempo alla tutela dell’ambiente e alla crescita del territorio”.

L’apicoltura rappresenta oggi uno dei settori agricoli più importanti per la salvaguardia degli ecosistemi. Le api svolgono infatti un ruolo fondamentale nell’impollinazione delle piante e nella conservazione della biodiversità, diventando un indicatore prezioso della salute ambientale.

Per Tassone, il progetto va oltre la semplice produzione: “Crediamo che le aree interne della Calabria abbiano enormi potenzialità. Con Meles vogliamo dimostrare che è possibile creare sviluppo partendo dalle nostre eccellenze, investendo in qualità, sostenibilità e innovazione”.

L’apertura dell’azienda è stata accolta con interesse dalla comunità locale, che vede nella nascita di nuove attività produttive un segnale positivo per il futuro del territorio. Meles si propone non solo come produttore di miele, ma anche come ambasciatrice delle tradizioni e delle ricchezze naturali di Brognaturo e delle Serre.

Con questa nuova realtà imprenditoriale, Tassone lancia un messaggio di fiducia e di impegno verso il territorio: trasformare le risorse naturali della Calabria in opportunità di crescita, occupazione e valorizzazione delle identità locali.