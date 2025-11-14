Brognaturo, lunedì “Dialogando” affronta il tema della violenza di genere

La seconda edizione di “Dialogando”, format di una community discorrente ideata, secondo la sindaca di Brognaturo Rossana Tassone, “per confrontarsi su tematiche quali empowerment femminile, stereotipi di genere, auto-determinazione e territorio e, per diventare uno strumento per guardare, agire e ripensare alla propria storia personale e collettiva per pensarsi e dirsi”. Tratterrà l’argomento di “violenza di genere tra negazionismi e resistenze. Il volto digitale della violenza invisibilizzata: violazione della privacy e responsabilità penale. Insieme per conoscere, difendersi e agire”.

La stessa continua a rappresentare una delle più profonde e persistenti ferite sociali assumendo forme nuove e sempre più subdole, favorite dalla pervasività del digitale e dalla capacità della rete di rendere invisibili comportamenti lesivi che si consumano sotto gli occhi dell’opinione pubblica. Accanto alle forme tradizionali di violenza, emerge, infatti, un ecosistema di abusi tecnologici che si intrecciano con dinamiche di controllo, ricatto, sfruttamento emotivo e violazione della privacy. Un fenomeno in crescita mentre, parallelamente, si registrano negazionismi culturali e resistenze sociali che tendono a minimizzare o giustificare tali comportamenti.

L’incontro si terrà il 17 novembre 2025 presso l’ex Convento dell’Annunziata e vedrà la partecipazione attiva dell’Istituto di Istruzione superiore “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno. Una collaborazione oramai consolidata, che la sindaca evidenzia ringraziando “il dirigente Ceravolo e il corpo docenti per la collaborazione alla consapevolezza di una cittadinanza attiva”. Si punta a creare “una rete territoriale di Enti, studenti, docenti” che si mettono “insieme per sviluppare competenze civiche, senso di responsabilità e partecipazione democratica”.

L’evento, moderato dal caporedattore di LAC News 24 Stefano Mandarano, vedrà la partecipazione di ospiti quali:

Giovanna Vangelli (sociologa ricercatrice presso il DiSpeS e direttrice del del centro di Women’s studies “Milli Villi” presso Unical) che con l’intervento “Le parole per (non) dirlo: la violenza di genere fra negazionismi e resistenze” evidenzierà comportamenti e fattori atti a negare la violenza;

Un rappresentante del garante della Privacy, in collegamento da Roma, che relazionerà sul ruolo del garante della Privacy e su come agire quando trovi la foto o un deepfake su un sito porno;

L’attivista e divulgatrice Dalia Ali, che tratterà dell’esistenza di altre violenze di genere digitali e del consenso “Senza consenso: le violenze di genere digitali effetto e mantenimento del sistema patriarcale”

All’evento parteciperanno anche le Proloco del territorio e le associazioni.