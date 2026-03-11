Brognaturo, le donne al centro della società: la sindaca promuove un’iniziativa per la parità ed il rispetto

Continua la sensibilizzazione sui territori della campagna promossa da Anci e Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio “Contro la violenza sulle donne mai bandiera bianca” lanciata a Vibo Valentia lo scorso 5 marzo dalla sindaca di Brognaturo, in qualità di componente Anci nazionale “Commissione Pari Opportunità”, che vedrà impegnate le sindache e i sindaci a promuovere iniziative sui territori ed avviare azioni fondate sulla cultura del rispetto, legalità e tutela della dignità della persona. E ancora: per rafforzare, diffondere con impegno costante e permanente un messaggio nelle comunità per un “25novembretuttolanno”, capovolgendo il significato di “bandiera bianca”.

Ieri l’iniziativa ha interessato il Comune di Brognaturo in collaborazione con i sindaci di Spadola e Simbario, Antonio Rosso e Gennaro Crispo, l’Istituto Comprensivo di Vallelonga, le associazioni del territorio e l’associazione “Attivamente coinvolte”.

La mattinata ha visto una grande partecipazione da parte degli studenti e delle studentesse della scuola media di Spadola, protagonisti di un momento particolarmente significativo. I ragazzi e le ragazze hanno infatti voluto rendere omaggio agli 80 anni dal voto alle donne in Italia, ricordando una conquista fondamentale per la democrazia e per i diritti civili. Durante questo momento celebrativo sono stati letti e interpretati alcuni brani dedicati a Nilde Iotti, figura simbolo delle istituzioni repubblicane e prima donna Presidente della Camera dei Deputati, esempio di impegno politico e civile per le nuove generazioni.

Dopo le esibizioni degli studenti sono intervenuti la sindaca di Brognaturo e i sindaci di Simbario e Spadola, che hanno sottolineato l’importanza di continuare a promuovere iniziative educative e culturali capaci di sensibilizzare i più giovani sui valori dell’uguaglianza, del rispetto reciproco e della partecipazione attiva alla vita della comunità. Il momento istituzionale si è trasformato presto in un dialogo aperto: i ragazzi e le ragazze hanno posto domande, condiviso riflessioni e mostrato grande interesse verso i temi affrontati.

A concludere l’incontro sono state le operatrici del Centro Antiviolenza “Attivamente coinvolte” che hanno guidato gli studenti e le studentesse in un’attività interattiva sotto forma di gioco. Attraverso questo momento partecipativo hanno potuto confrontarsi in modo diretto e dinamico sui temi della parità di genere e del rispetto, riflettendo su stereotipi, relazioni e comportamenti quotidiani.

“Oggi, durante la manifestazione – ha affermato Tassone – abbiamo omaggiato le madri costituenti che hanno dato voce alle donne facendole divenire parte integrante della costruzione e costituzione della democrazia. Angela Maria Guidi Cingolani diceva ‘non come rappresentanti del solito sesso debole e gentile ma come espressione di quella metà del popolo italiano che ha qualcosa da dire’”. La sindaca ha poi espresso un ringraziamento alla moderatrice dell’evento, ai colleghi sindaci, al dirigente scolastico, alle insegnanti e a tutte le associazioni presenti. La campagna rappresenta uno strumento prezioso per costruire consapevolezza e dialogo tra istituzioni, scuola e territorio, con l’obiettivo comune di promuovere una cultura fondata sull’uguaglianza, sulla dignità e sul rispetto reciproco.