Brognaturo, l’Asd – Accademia Karate “San Bruno” avvia il progetto “Sport di tutti”

Avviare “un percorso sociale, sportivo ed educativo con attività sportiva pomeridiana gratuita, offerta ai ragazzi dai 5 ai 18 anni, attraverso una rete capillare di associazioni e società sportive dilettantistiche che operano sul territorio”. Il progetto “Sport di tutti” punta ad abbattere le barriere economiche d’accesso allo sport e a favorire l’attività fisica e sportiva. Dunque, un servizio alla comunità che si traduce in un incoraggiamento a svolgere attività sportive.

Ad offrire questa opportunità è l’Associazione sportiva dilettantistica – Accademia Karate “San Bruno” di Brognaturo che ha promosso questa attività per 2 ore a settimana per 20 settimane. Il programma prevede una differenziazione per età: dai 5 agli 8 anni (attività motoria di base), dai 9 ai 14 anni (attività polivalente pre-sportiva e attività sportiva) e dai 15 ai 18 anni (attività sportiva). È prevista la presenza di un operatore di sostegno al fianco del tecnico sportivo in caso di situazioni di disabilità e ci sarà la copertura assicurativa sugli infortuni per tutti i partecipanti.

La presentazione della domanda dovrà essere corredata di dichiarazione Isee, sulla base della quale saranno attributi i punteggi. Per avere informazioni è possibile rivolgersi al n. 3498175901.