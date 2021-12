Brognaturo, iniziativa di sensibilizzazione sull’endometriosi: il ruolo della consapevolezza

È stato promosso dal Comune di Brognaturo, in collaborazione con il Comune di Spadola il primo convegno sull’endometriosi in Calabria che ha coinvolto anche le scuole e che è stato denominato “EndometriosiMente insieme”per rimarcare la vicinanza alle persone colpite e combattere insieme la malattia. L’evento ha avuto luogo nella spettacolare cornice dell’ex convento dell’Annunziata ed è stato aperto dal sindaco Rossana Tassone e dalle tutor regionali Carmen Amato e Romina Rotella.

La presidente dell’associazione “La voce di una è la voce di tutte” Vania Mento ha fatto da prologo agli interventi delle ragazze del direttivo. Alessia Astolfi, dall’ennesimo letto di ospedale, ha voluto dare voce a tutte le donne con un urlo di speranza invitando a “non lasciarsi abbindolare da sedicenti medici che cercano di farle passare per psicopatiche”; Chiara Stefanetti e Flavia Iannilli hanno sottolineato ai presenti quali siano state “le disavventure connesse alla patologia”, le loro storie e gli stati d’animo.

Testimonianze attive quelle della giovane Paola Sorace (referente de “Il Quotidiano del Sud”) e dell’avvocato Teresa Procopio, le quali hanno raccontato le loro esperienze, ricche di emozione.

Interventi qualificati quelli del ginecologo Luigi Rizzo e dello psicologo Giuseppe Iennarella, che hanno fornito un contributo mirato nei vari aspetti di competenza.

L’obiettivo delle testimonianze raccolte – oltre a sensibilizzare al tema gli alunni dell’Istituto d’istruzione superiore “Luigi Einaudi” e dell’Istituto comprensivo di Vallelonga, che si sono dimostrati attenti e interessati – è stato quello di offrire “un momento di confronto e consapevolezza sul fatto che l’endometriosi non deve essere una forma di discriminazione sociale ma una marcia in più per affrontare la vita con coraggio e determinazione, per amare noi stessi, rispettarci e farci rispettare”.

Parole toccanti quelle delle tutor Carmen Amato e Romina Rotella, le quali hanno ripercorso con commozione la storia dei loro interventi (scoperta, progressione e diagnosi della patologia).

Presente all’iniziativa anche il giovane sindaco di Capistrano Marco Martino, il quale ha già più volte precisato di voler contribuire a questi avvenimenti.

Riflessioni infine del sindaco di Spadola Cosimo Damiano Piromalli, che il quale ha sposato con entusiasmo l’iniziativa.

Intervento a sorpresa quello del dottor Bruno Tassone, che si è unito alla “battaglia”.

La tematica dell’endometriosi sarà aggiunta allo sportello sociale già attivo per tutte le ragazze e le donne che vogliono mettersi in contatto con l’associazione.

L’idea del convegno è stata anche quella di iniziare a parlare di sociale e sanità, visto che è uno dei punti importanti del programma dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Rossana Tassone, che si pone lo scopo di migliorare la qualità della vita e ridurre il disagio individuale e collettivo.

Al termine del convegno c’è stata l’inaugurazione endo pank a Brognaturo e Spadola.