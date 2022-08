Brognaturo, gli eventi di “Terra chi chiama” per riscoprire le proprie origini

“Terra chi chiama” è la sintesi di un progetto che l’Amministrazione comunale di Brognaturo ha intrapreso allo scopo di trovare una nuova dimensione al “restare” intesa come volontà, scelta di vivere la nostra terra per valorizzarla “un sentirsi ancorati e insieme spaesati in un luogo da proteggere e al contempo da rigenerare radicalmente” (Vito Teti).

La tematica verte sull’elaborazione di un piano di azioni per la valorizzazione del tema delle radici e dei calabresi (e/o calabro-discendenti) che vivono all’estero, allo scopo di creare le condizioni per attivare a livello territoriale progettualità mirate allo sviluppo e alla valorizzazione dello specifico segmento turistico (turismo delle radici) al rientro e all’inserimento (sociale, lavorativo, linguistico) di famiglie di calabro-discendenti o italo-discendenti, che possano determinare lo sviluppo e la crescita del territorio.

L’altro aspetto su cui si agirà sarà la cultura intesa come insieme di valori, simboli, concezioni, credenze, modelli di comportamento per acquisire una sensibilità e coscienza collettiva di fronte a problemi che non possono essere ignorati o trascurati. Si tratta di ritornare a custodire storie e identità, raccontare tradizioni per promuovere nuove forme di incontro e convivenza per un futuro sempre più ampio e diversificato per “cogliere l’anima di questa terra e di questo paese che chiedono solo di essere amati, valorizzati e rispettati” (Cosmo Tassone, storico sindaco di Brognaturo).

Sulla base di ciò sono state organizzate tre giornate sperimentali gratuite che serviranno a riscoprirsi e ritrovarsi:

– Giovedì 25 Agosto 2022 Fanfara di Sorianello per i tradizionali “focari brognaturesi”

– Martedì 30 Agosto 2022 Presentazione del libro “La Restanza” di Vito Teti presso l’ex Convento di Brognaturo, ore 17:00

– Mercoledì 31 Agosto 2022 evento “Mastrjji sapuri e suoni” a partire dalle 16:00

Giovedì 1° Settembre 2022, inoltre, ci sarà lo stage di tarantella con il gruppo “Tarantella no Stop” e la XIII° sagra paesana brognaturese con la premiazione “cu balla miejjiu!”.

Le manifestazioni del 31 Agosto e 1° Settembre sono state organizzate in collaborazione con il Gal e la Regione Calabria.