Brognaturo, domani la presentazione delle opportunità di finanziamento delle imprese di giovani e donne

Domani, presso la Sala consigliare del Comune di Brognaturo “Sos innovazione”, terrà un incontro per informare sulle opportunità di finanziamento di imprese per giovani e donne. Si tratta di un’iniziativa organizzata dalle Amministrazioni di Brognaturo, Spadola e Simbario allo scopo di favorire e sostenere le iniziative giovanili e femminili nei nostri territori. Un’occasione informativa a costo zero per favorire la crescita futura del territorio e delle sue peculiarità in termini economici e sociali. Inoltre, saranno presentati dei finanziamenti per coloro che hanno attività avviate.