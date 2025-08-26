Brognaturo, domani la presentazione del libro “Dio è il mio coach”: strade per costruire ponti di speranza

“Rallenta, respira Il tempo che dedichi a te non è sprecato, è sacro. Il tempo in cui Dio ti accarezza l’anima”. È uno dei messaggi presenti nel libro di don Cosimo Schena sacerdote e psicologo presente al Giubileo dei missionari digitale e degli influencer cattolici nelle giornate del 28 e 29 luglio.

Con il libro “Dio è il mio coach” don Cosimo vuole esplorare nuove strade per costruire un ponte di speranza, per portare Dio nella vita di tutti. La speranza è quella di giungere ad “una chiesa più inclusiva e accogliente nei confronti di coloro che hanno bisogno di riscoprire o trovare la fede”.

L’evento avrà luogo all’ex convento dell’Annunziata domani alle 18.

La sindaca Rossana Tassone e l’Amministrazione comunale invitano tutti a partecipare e ringraziano “don Cosimo Schena per aver scelto Brognaturo e per contribuire a costruire ponti di speranza. Nell’anno hiubilare, in cui il Santuario di Maria Santissima della Consolazione ha rappresentato e rappresenta meta di pellegrinaggio – spiegano – si è pensato di dedicare un momento di preghiera, di dialogo innovativo ed accogliente per ‘coccolare’ gli emigrati e tutta la comunità. Farli sentire ‘pellegrini di speranza’, in un momento storico in cui i segni del genocidio sulla popolazione palestinese sconvolgono le nostre vite e mettono a dura prova il significato di speranza, amore e solidarietà”.