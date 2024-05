Brognaturo, domani la giornata di sensibilizzazione rispetto “alla pulizia del bene comune”

L’Amministrazione comunale di Brognaturo, Legambiente Ricadi, Vibo Valentia e l’Istituto Comprensivo di Vallelonga saranno in piazza a Brognaturo domani alle ore 10:30 per una giornata di sensibilizzazione rispetto alla pulizia del bene comune. All’importante campagna di “Puliamo il mondo”, edizione italiana, conosciuta a livello internazionale come “Clean Up the World”, parteciperà il Reparto Carabinieri Biodiversità di Mongiana. L’iniziativa ha lo scopo di rendere consapevoli e protagonisti i ragazzi sul tema dell’ambiente, ed offrire un’azione concreta di cittadinanza attiva e rispetto del bene comune.